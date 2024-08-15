Во Фрунзенском районе на стоянке полностью выгорели три автобуса

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга устанавливает все обстоятельства возгорания автобусов, припаркованных на территории стоянки вблизи домп 63 по улице Днепропетровской.

В рамках надзорных мероприятий будут установлены подробные причины возгорания, а также дана комплексная оценка соблюдению перевозчиком требований федерального законодательства, в том числе по надлежащему содержанию и обслуживанию автотранспорта, используемого для перевозки людей.

При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.