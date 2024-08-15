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Питерец.ру » Происшествия » Во Фрунзенском районе на стоянке полностью выгорели три автобуса

Во Фрунзенском районе на стоянке полностью выгорели три автобуса

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Опубликовал: Anton78
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Три припаркованных автобуса полностью выгорели на стоянке на Днепропетровской улице

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга устанавливает все обстоятельства возгорания автобусов, припаркованных на территории стоянки вблизи домп 63 по улице Днепропетровской.

В рамках надзорных мероприятий будут установлены подробные причины возгорания, а также дана комплексная оценка соблюдению перевозчиком требований федерального законодательства, в том числе по надлежащему содержанию и обслуживанию автотранспорта, используемого для перевозки людей.

При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Источник: Пркуратура СПб
Все по теме: Фрунзенский район пожар автобус
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