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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге столкнулись три маршрутных автобуса и легкового автомобиль

В Петербурге столкнулись три маршрутных автобуса и легкового автомобиль

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Опубликовал: Anton78
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Полиция проводит проверку по факту ДТП с участием трех маршрутных автобусов во Фрунзенском районе

Сегодня утром около 09 часов 30 минут к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступило сообщение о том, что возле дома 4 по улице Ярослава Гашека произошло ДТП с участием трех маршрутных автобусов и легкового автомобиля. 

На месте происшествия полицейскими было установлено, что участниками ДТП стали автобусы маршрутов № 246, 286 и 253, под управлением 54, 56, и 59-летнего водителей  а также легковой автомобиль "Фольксваген Кадди", под управлением 61-летнего водителя.

В результате столкновения автотранспорта пострадали 4 пассажирки автобусов, которые в удовлетворительном состоянии госпитализированы.

По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются детали происшествия.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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