В Петербурге столкнулись три маршрутных автобуса и легкового автомобиль

Сегодня утром около 09 часов 30 минут к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступило сообщение о том, что возле дома 4 по улице Ярослава Гашека произошло ДТП с участием трех маршрутных автобусов и легкового автомобиля.

На месте происшествия полицейскими было установлено, что участниками ДТП стали автобусы маршрутов № 246, 286 и 253, под управлением 54, 56, и 59-летнего водителей а также легковой автомобиль "Фольксваген Кадди", под управлением 61-летнего водителя.

В результате столкновения автотранспорта пострадали 4 пассажирки автобусов, которые в удовлетворительном состоянии госпитализированы.

По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются детали происшествия.