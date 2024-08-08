ента новостей

13:29
В Петербурге поймали опытного карманника, обворовавшего иностранцев в Эрмитаже
13:09
В Ленобласти автоледи на иномарке насмерть сбила пенсионера на велосипеде
12:21
На "Красном треугольнике" произошло обрушения перехода между зданиями
11:31
В «Севкабеле» пройдет кинофестиваль «Лето PREMIER»
11:07
Бывшая жена Аршавина почти лишилась носа
10:44
Александр Ревва не приедет
09:58
Школьницу судили за шпаргалку
09:32
Какие профессии наименее востребованы в СПб?
09:25
В Колпино мигрант избил и изнасиловал женщину
09:16
В Луге полуторагодовалый мальчик выжил после падения из окна 7-го этажа
08:11
В Ленобласти на Киевском шоссе в ДТП погибли три человека
01:19
Олимпиада – 2024: волейболист «Зенита» Женя Гребенников вместе со сборной Франции – в финале после победы в трёх сетах над Италией
20:43
В Ленобласти стартует комплексное развитие Старой Ладоги
19:43
Сборная Польши стала первым финалистом Олимпийского мужского волейбольного турнира: матч с американцами завершился победой команды Вильфредо Леона на тай-брейке
13:54
Единороссы вручили жителям Петербурга награды за оказание помощи участникам СВО
13:01
В Ленобласти завершился ремонт трех участков региональной трассы между Юкками и Кузьмолово
12:42
В Петербурге 19 августа стартует вакцинация от гриппа
12:36
В Ленобласти с погоней задерживали 17-летнего подростка на «жигулях»
10:33
На Мурманском шоссе водитель «Ауди» стрелял по самосвалу
10:25
В Московском районе поймали курьера телефонных мошенников
10:16
В Невском районе поймали курьера телефонных мошенников
09:42
Работа бара приостановлена из-за случаев отравления
09:23
Город потратит 680 миллионов на противогололедные реагенты
08:36
Мы лидируем по низкой безработице
08:34
Проблему собак нужно решать!
00:53
Кубинец Михаин Лопес стал пятикратным Олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе, победив в финале спортсмена из Чили
21:20
На Олимпийском баскетбольном турнире состоялись три матча 1/4 финала: Германия победила Грецию, Сербия в овертайме пересилила Австралию, а Франция обыграла Канаду
20:31
Олимпиада – 2024: великолепный камбэк французов в четвертьфинале со сборной Германии и уверенная победа США над Бразилией
17:01
На КАД между развязками с Выборгским шоссе и Парашютной улицей до 1 ноября перекроют одну полосу
15:36
Доллар стал для петербуржцев «фиолетовым»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » На "Красном треугольнике" произошло обрушения перехода между зданиями

На "Красном треугольнике" произошло обрушения перехода между зданиями

0
104
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Telegram
На территории бывшего завода "Красный треугольник" обрушения перехода между зданиями

В ночь на 8 августа 2024 года произошло обрушения перехода между зданиями, расположенными на территории «Красного треугольника».

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга организовала проверку.

С целью установления всех обстоятельств и причин произошедшего, координации действий правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб по ликвидации последствий обрушения на месте происшествия находятся работники прокуратуры Адмиралтейского района г. Санкт-Петербурга.

В ходе проверки прокуратура установит собственника перехода, а также оценит исполнение градостроительного законодательства, в том числе законность ввода объекта в эксплуатацию.

Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет решен после завершения всех проверочных мероприятий.

Источник: Прокуратура СПб
Все по теме: Адмиралтейский район
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

24-04-2023, 14:00
На Дунайском проспекте у дома сорвало временную кровлю
14-12-2022, 09:05
В Петербурге прокуратура потребовала отремонтировать объект культурного наследия
9-01-2023, 15:46
Природоохранная прокуратура проверила законность вырубки зеленых насаждений в Парголово
22-02-2023, 14:35
Прокуратура рассказала школьникам, как не стать жертвами телефонных мошенников
10-06-2023, 22:17
В Ленобласти по факту обрушения трибун в цирке-шапито возбуждено уголовное дело
1-02-2023, 09:09
Прокуратура в Петербурге потребовала провести работы по консервации заброшенного здания

Происшествия на дорогах

0
45
Сегодня, 13:09
В Ленобласти автоледи на иномарке насмерть сбила пенсионера на велосипеде
0
75
Сегодня, 08:11
В Ленобласти на Киевском шоссе в ДТП погибли три человека
0
292
6-08-2024, 13:00
На южном полукольце «Лада» дорожного надзора сбила лошадь с наездницей
0
186
6-08-2024, 12:01
На трассе «Гатчина-Ополье» иномарка сбила 17-летнего велосипедиста
Наверх