На "Красном треугольнике" произошло обрушения перехода между зданиями

В ночь на 8 августа 2024 года произошло обрушения перехода между зданиями, расположенными на территории «Красного треугольника».

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга организовала проверку.

С целью установления всех обстоятельств и причин произошедшего, координации действий правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб по ликвидации последствий обрушения на месте происшествия находятся работники прокуратуры Адмиралтейского района г. Санкт-Петербурга.

В ходе проверки прокуратура установит собственника перехода, а также оценит исполнение градостроительного законодательства, в том числе законность ввода объекта в эксплуатацию.

Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет решен после завершения всех проверочных мероприятий.