В Ленобласти пьяный водитель на иномарке сбил дорожного рабочего

Накануне ночью, 10 августа 2024 года около 00 часов 55 минут к полицейским Гатчины поступила информация о пьяном водителе, двигавшемся на автомобиле «Форд Фокус» со стороны деревни Большие Колпаны в сторону автозаправки.

Информацию довели до патрульного экипажа ДПС, который сразу же выдвинулся по маршруту движения указанного автомобиля.

Через несколько минут на 76 километре трассы А-120, в Гатчинском районе Ленинградской области указанный автомобиль совершил наезд на 59-летнего дорожного рабочего, который находился на проезжей части в световозвращающей одежде со светящимся жезлом и осуществлял регулирование движения на ремонтируемом участке.

В результате ДТП пострадавшего с тяжелыми травмами госпитализировали в медучреждение. При этом водитель с места происшествия скрылся.

Полицейские в кратчайшие сроки установили личность предполагаемого водителя и приступили к розыску иномарки.

Автомобиль обнаружили сотрудниками ГАИ на территории гаражного хозяйства в поселке Тойворово, при этом в салоне никого не было.

Вскоре полицейские задержали и самого водителя, 25-летнего местного жителя, который отсиживался в доме неподалеку.

У молодого человека имелись явные признаки алкогольного опьянения, при этом от прохождения освидетельствования он отказался. Задержанного доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.