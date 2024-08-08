В Петербурге поймали опытного карманника, обворовавшего иностранцев в Эрмитаже

Всего с разницей в несколько дней к полицейским Центрального района Петербурга поступили два схожих заявления о краже денежных средств.

61-летняя гражданка Турции сообщила, что во время экскурсии в Эрмитаже у неё из сумки неизвестные похитили кошелёк, в котором было 50 тысяч рублей.

Аналогичным образом была обворована другая посетительница музея – 44-летняя приезжая из Китая. Из её рюкзака пропало портмоне с 20 тысячами рублей.

Через несколько дней, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска удалось вычислить подозреваемого и задержать его возле дома 35 по Миллионной улице.

Злоумышленником оказался 51-летний ранее судимый местный житель.

Было установлено, что после совершения краж мужчина выбросил кошельки, а деньги потратил.

Выяснилось, что в 2020 году сыщики уже задерживали данного фигуранта на карманной краже в Эрмитаже у туристки из Японии.

Тогда суд отпустил уже имевшего за плечами три судимости вора, назначив ем наказание в виде условного срока в полтора года.

По обоим фактам следователи возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ.

Подозреваемого поместили в изолятор в порядке ст. 91 УПК РФ.



