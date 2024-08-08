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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге поймали опытного карманника, обворовавшего иностранцев в Эрмитаже

В Петербурге поймали опытного карманника, обворовавшего иностранцев в Эрмитаже

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Петербурга задержали карманника, обворовавшего иностранных туристок в Эрмитаже

Всего с разницей в несколько дней к полицейским Центрального района Петербурга поступили два схожих заявления о краже денежных средств.
61-летняя гражданка Турции сообщила, что во время экскурсии в Эрмитаже у неё из сумки неизвестные похитили кошелёк, в котором было 50 тысяч рублей.
Аналогичным образом была обворована другая посетительница музея – 44-летняя приезжая из Китая. Из её рюкзака пропало портмоне с 20 тысячами рублей.
Через несколько дней, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска удалось вычислить подозреваемого и задержать его возле дома 35 по Миллионной улице.
Злоумышленником оказался 51-летний ранее судимый местный житель.

Было установлено, что после совершения краж мужчина выбросил кошельки, а деньги потратил.
Выяснилось, что в 2020 году сыщики уже задерживали данного фигуранта на карманной краже в Эрмитаже у туристки из Японии.
Тогда суд отпустил уже имевшего за плечами три судимости вора, назначив ем наказание в виде условного срока в полтора года.
По обоим фактам следователи возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ.
Подозреваемого поместили в изолятор в порядке ст. 91 УПК РФ.


Источник: ГУ МВД
Все по теме: Центральный район кража карманники
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