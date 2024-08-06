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Питерец.ру » Происшествия » На южном полукольце «Лада» дорожного надзора сбила лошадь с наездницей

На южном полукольце «Лада» дорожного надзора сбила лошадь с наездницей

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Опубликовал: Anton78
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Устанавливаются обстоятельства ДТП в Ломоносовском районе, в результате которого пострадала наездница

Накануне поздним вечером, 5 августа 2024 года около 22 часов 35 минут на 21 километре автодороги южное полукольцо в Ломоносовском районе Ленинградской области 23-летний водитель, управляя автомобилем «Лада», совершил наезд на двигавшееся в попутном направлении верховое животное (лошадь), под управлением в седле 57-летней гражданки. В результате ДТП наездница и пассажир автомобиля «Лада» в тяжелом состоянии госпитализированы. Животное от полученных травм погибло.

Установлено, что водитель отечественного автомобиля привлекался к административной ответственности 25 раз.

В настоящее время Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства аварии.

Источник: ГУ МВЯж
Все по теме: Ленобласть Ломоносовский район ДТП
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