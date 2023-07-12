В Назии 16-летняя пассажирка мотоцикла пострадал в ДТП с иномаркой

Вечером минувшего понедельника около 21 часа 30 минут возле дома 10 по Комсомольскому проспекту в поселке Назия Кировского района Ленинградской области 23-летний водитель, управляя автомобилем «Мазда 3» и двигаясь по второстепенной дороге по Школьной улице, не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с двигавшимся по главной дороге прямо по Комсомольскому проспекту эндуро -мотоциклом «Sharmax Sport 250 New», без гос.номеров под управлением не имеющего права управления без водительского удостоверения 16-летнего подростка.

В результате ДТП 16-летняя пассажирка мотоцикла в состоянии средней тяжести госпитализирована.

В отношении мотоциклиста составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством).

▪️ Мотоцикл помещен на спецплощадку.