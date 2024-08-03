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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти иномарка сбила двоих пешеходов, вылетела на тротуар и загорелась. Погиб один из пешеходов

В Ленобласти иномарка сбила двоих пешеходов, вылетела на тротуар и загорелась. Погиб один из пешеходов

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Опубликовал: Anton78
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Проводится проверка по факту ДТП с перевернувшимся автомобилем и погибшим во Всеволожском районе

Накануне вечером, 2 августа 2024 года около 21 часа на трассе «Санкт-Петербург - Запорожское - Приозерск», во Всеволожском районе Ленобласти  67-летний водитель "Субару Форестер"  не справился с управлением  (со слов водителя, он потерял сознание) и сбил двоих 23-летних молодых людей, переходивших проезжую часть.                                                                                             После этого автомобиль перевернулся и вылетел на тротуар, где загорелся.                                                                                                                                                                    В результате дорожного происшествия один из пешеходов скончался, второго пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализирован.                                                                                                                                   По факту ДТП сотрудники ГАИ проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район ДТП пострадавший пешеход
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