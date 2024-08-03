Накануне вечером, 2 августа 2024 года около 21 часа на трассе «Санкт-Петербург - Запорожское - Приозерск», во Всеволожском районе Ленобласти 67-летний водитель "Субару Форестер" не справился с управлением (со слов водителя, он потерял сознание) и сбил двоих 23-летних молодых людей, переходивших проезжую часть. После этого автомобиль перевернулся и вылетел на тротуар, где загорелся. В результате дорожного происшествия один из пешеходов скончался, второго пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализирован. По факту ДТП сотрудники ГАИ проводят проверку.
В Ленобласти иномарка сбила двоих пешеходов, вылетела на тротуар и загорелась. Погиб один из пешеходов
0
0
Опубликовал: Anton78
Фото:
Telegram
Проводится проверка по факту ДТП с перевернувшимся автомобилем и погибшим во Всеволожском районе
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"