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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге 2-летняя девочка получила травмы в рейсовом автобусе

В Петербурге 2-летняя девочка получила травмы в рейсовом автобусе

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Калининского района проводят проверку по факту получения травм ребенком в рейсовом автобусе

Вчера раннм утром, 7 июля 2024 года около 06 часов 05 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступило сообщение о том, что накануне, 6 июля около 12 часов 15 минут возле дома 9 по проспекту Культуры 49-лтний водитель, управляя автобусом «Волгабус» и  двигаясь по проспекту Культуры от проспекта Луначарского в сторону проспекта Просвещения, совершил резкое торможение, в результате которого в салоне автобуса ребенок упал с пассажирского кресла.

В результате торможения двухлетняя девочка получила травмы и была госпитализирована  в состоянии средней степени тяжести. 

По факту происшествия полицейские проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Калининский район травмы автобус дети
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