В Петербурге 2-летняя девочка получила травмы в рейсовом автобусе

Вчера раннм утром, 7 июля 2024 года около 06 часов 05 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступило сообщение о том, что накануне, 6 июля около 12 часов 15 минут возле дома 9 по проспекту Культуры 49-лтний водитель, управляя автобусом «Волгабус» и двигаясь по проспекту Культуры от проспекта Луначарского в сторону проспекта Просвещения, совершил резкое торможение, в результате которого в салоне автобуса ребенок упал с пассажирского кресла.

В результате торможения двухлетняя девочка получила травмы и была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.

По факту происшествия полицейские проводят проверку.