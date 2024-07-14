В Петербурге задержали четверых участников конфликта со стрельбой на Комендантском проспекте

Вчера к полицейским Приморского района Петербурга поступило сообщение о конфликте со стрельбой по адресу: Комендантский проспект, дом 71.

Прибывшими полицейскими на месте происшествия участники конфликта не были обнаружены.

Установлено, что они скрылись на нескольких автомобилях.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

В ходе проведения неотложных оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в причастности к инциденту задержали четверых граждан одного из государств ближнего зарубежья в возрасте от 24 до 34 лет.

По предварительным данным, конфликт произошел между часными извосчиками.

Подозреваемых поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Остальные участники конфликта установлены.

Принимаются меры к их задержанию.



