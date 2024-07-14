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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали четверых участников конфликта со стрельбой на Комендантском проспекте

В Петербурге задержали четверых участников конфликта со стрельбой на Комендантском проспекте

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Приморского района задержали четверых подозреваемых в причастности к конфликту на Комендантском проспекте

Вчера к полицейским  Приморского района Петербурга поступило сообщение о конфликте со стрельбой по адресу: Комендантский проспект, дом 71. 

Прибывшими полицейскими на месте происшествия участники конфликта не были обнаружены. 

Установлено, что они скрылись на нескольких автомобилях. 

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

В ходе проведения неотложных оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в причастности к инциденту задержали четверых граждан одного из государств ближнего зарубежья в возрасте от 24 до 34 лет.

По предварительным данным, конфликт произошел между часными извосчиками.

Подозреваемых поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ. 

Остальные участники конфликта установлены. 

Принимаются меры к их задержанию.

В Петербурге задержали четверых участников конфликта со стрельбой на Комендантском проспекте


Источник: ГУ МВД
Все по теме: Приморский район стрельба
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