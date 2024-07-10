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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге правоохранители задержали ряженого «коллегу»

В Петербурге правоохранители задержали ряженого «коллегу»

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Опубликовал: Anton78
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В Центральном районе Петербурга полицейские задержали ряженого «коллегу»

Вчера, 9 июля 2024 года около дома 27 по Коломенской улице полицейские Центрального района при патрулировании обратили внимание на «коллегу», лицо которого им было явно не знакомо. 

Настораживало и то, что молодой человек в форменном обмундировании активно позирует перед камерой мобильного телефона, постановочно разнимая уличную драку. 

Увидев приближающихся сотрудников полиции, «старший лейтенант» занервничал и не сразу смог найти нужные слова.  

Однако, объясниться все же пришлось. 

Оказалось, что 28-летний работник хлебозавода  решил перевоплотиться в блогера и в тот вечер  в компании  друзей записывал видео для соцсетей.  

По сюжету он выступал в роли полицейского, разнимающего дерущихся из-за девушки.  

Истинные полицейские контент не оценили и доставили блогера в участок. 

Там несостоявшийся блогер пытался вызвать сочувствие, рассказывая о том, что через несколько дней у него - свадьба, но ответственности не избежал.

В отношении него составлен  протокол по ст. 17.12 КоАП РФ (незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов). 

Уличному блогеру придется заплатить штраф.

Источник: ГУ МВД
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