В Петербурге правоохранители задержали ряженого «коллегу»

Вчера, 9 июля 2024 года около дома 27 по Коломенской улице полицейские Центрального района при патрулировании обратили внимание на «коллегу», лицо которого им было явно не знакомо.

Настораживало и то, что молодой человек в форменном обмундировании активно позирует перед камерой мобильного телефона, постановочно разнимая уличную драку.

Увидев приближающихся сотрудников полиции, «старший лейтенант» занервничал и не сразу смог найти нужные слова.

Однако, объясниться все же пришлось.

Оказалось, что 28-летний работник хлебозавода решил перевоплотиться в блогера и в тот вечер в компании друзей записывал видео для соцсетей.

По сюжету он выступал в роли полицейского, разнимающего дерущихся из-за девушки.

Истинные полицейские контент не оценили и доставили блогера в участок.

Там несостоявшийся блогер пытался вызвать сочувствие, рассказывая о том, что через несколько дней у него - свадьба, но ответственности не избежал.

В отношении него составлен протокол по ст. 17.12 КоАП РФ (незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов).

Уличному блогеру придется заплатить штраф.