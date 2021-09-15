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Питерец.ру » Общество » Пьяный блогер сдал сам себя

Пьяный блогер сдал сам себя

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Выпивший блогер вел трансляцию за рулем автомобиля

Пьяному становится море по колено. В таком состоянии человек совершает поступки, на которые оказывается неспособен в трезвом виде. Пьяные люди часто ведут себя неадекватно и сами же навлекают на себя неприятности.

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице был задержан пьяный блогер, который управлял авто и вел в это время прямую трансляцию. Его удалось вычислить во время мониторинга соцсетей. Мужчина говорил, что едет по Невскому пр-ту. Естественно, полицейские среагировали на происходящее, и блогер был задержан.

Во время задержания он оказал сопротивление и даже нанес травму сотруднику полиции. Но скрыться этому человеку все равно не удалось. Этим нарушителем оказался 31-летний бывший дальнобойщик, которого знают как Мишаню Дальнобоя. Теперь ему придется отвечать за вождение в нетрезвом виде и неповиновение полицейским. Против этого блогера, скорее всего, будет возбуждено уголовное дело.

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