ента новостей

16:25
Закрытие трамвайного движения по мосту А. Невского
16:20
В Петербурге полицейские остановила отчаявшегося мужчину от прыжка с Литейного моста
13:40
На КАД в районе развязки с Приморским шоссе перекроют одну полосу
10:49
В Приморском районе иномарка сбила 10-летнего мальчика на самокате
10:44
В Ленобласти мигрант зарезал свою сожительницу
10:40
В Петербурге поймали злодея ограбившего женщину на Уральской улице
10:31
Полицейские поймали рецидивиста, ограбившего пенсионера на Васильевском острове
10:26
В Петербурге поймали троих подозреваемых в разбое в Предпортовом проезде
10:19
На КАД неизвестный выстрелил из травмата в мотоциклиста
10:14
В Петербурге мигрант столкнул свою сожительницу с 6 этажа
09:59
Закрытие остановок на проспекте Просвещения
09:52
В Петербурге наградили участников движения «Волонтёры Победы»
09:50
В Петербурге владельцев агрессивных собак собираются привлекать к административной ответственности
09:39
Мусоровозам разрешат шуметь
09:32
Мошенники придумали очередную схему хищения денежных средств
09:13
Расходы на медицину возросли
01:47
Травма Мбаппе не помешала сборной Франции одолеть Австрию в 1-м туре группы D на Евро – 2024
01:21
Евро – 2024: Бельгия не забила и проиграла Словакии, румыны одержали крупную победу
16:50
Евро – 2024: Англия скромно победила Сербию, единственный мяч забил Джуд Беллингем
15:01
Места работы передвижных комплексов фиксации превышения скорости c 17 по 23 июня
14:44
На Суздальском проспекте водитель «Лада Ларгус» погиб врезавшись в грузовик
12:39
В Ленобласти между Осьмино и деревней Большой Сабск отремонтируют дорогу
12:27
В Коммунаре задержали подозреваемого в разбое
12:10
В Ленобласти конфликт мигрантов на производстве закончился поножовщиной
12:03
На Краснопутиловской улице электросамокатчик сбил 6-летнего мальчика
11:59
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионера с Измайловского проспекта
11:00
На реке Вуоксе перевернулось надувное судно. Один человек утонул
10:32
В результате столкновения поездов на востоке Индии погибли по меньшей мере восемь человек
09:54
Можно ли договориться с Украиной?
09:39
В Ленобласти столкнулись большегруз и «Лада». Одна пассажирка погибла, двое госпитализированы
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге полицейские остановила отчаявшегося мужчину от прыжка с Литейного моста

В Петербурге полицейские остановила отчаявшегося мужчину от прыжка с Литейного моста

0
82
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
В Петербурге полицейские спасли мужчину от необдуманного поступка

Сотрудники отдельной роты по охране объектов ОВД ГУ МВД России по СПб и ЛО командир отделения сержант полиции Никита Лимонов и полицейский старший сержант полиции Ольга Касько, проезжая на автомобиле по Литейному мосту в сторону Финляндского вокзала, обратили внимание на мужчину, который сидел, свесив ноги, на ограждении моста, собираясь спрыгнуть в воду с Литейного моста.
Сотрудники полиции сразу остановили автомобиль и, выбежав, удержали мужчину от совершения необдуманного поступка.
После чего сообщили о случившемся в полицию и вызвали скорую помощь.
Спасённый гражданин рассказал, что решил спрыгнуть с моста из-за личных переживаний. Проведя с ним беседу, полицейские передали его прибывшим медикам.

В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Руководством ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области принято решение о поощрении полицейских.

Источник: ГУ МВД
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

28-04-2021, 11:47
В Петербурге пятерых полицейских наградили медалью «За смелость во имя спасения»
10-04-2023, 18:37
В Петербурге полицейские спасли мужчину, пытавшегося спрыгнуть с крыши
25-12-2020, 12:42
В Петербурге полицейского, спасшего человека из ледяной воды награжден денежной премией
10-09-2016, 12:29
Купание в Неве закончилось трагически
20-10-2020, 10:27
В Петербурге полицейские спасли рыбака-любителя
19-02-2021, 10:18
В Колпино полицейские спасли пожилую семейную пару при пожаре

Происшествия на дорогах

0
89
Сегодня, 10:49
В Приморском районе иномарка сбила 10-летнего мальчика на самокате
0
191
Вчера, 14:44
На Суздальском проспекте водитель «Лада Ларгус» погиб врезавшись в грузовик
0
146
Вчера, 12:03
На Краснопутиловской улице электросамокатчик сбил 6-летнего мальчика
0
170
Вчера, 09:39
В Ленобласти столкнулись большегруз и «Лада». Одна пассажирка погибла, двое госпитализированы
Наверх