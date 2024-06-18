В Петербурге полицейские остановила отчаявшегося мужчину от прыжка с Литейного моста

Сотрудники отдельной роты по охране объектов ОВД ГУ МВД России по СПб и ЛО командир отделения сержант полиции Никита Лимонов и полицейский старший сержант полиции Ольга Касько, проезжая на автомобиле по Литейному мосту в сторону Финляндского вокзала, обратили внимание на мужчину, который сидел, свесив ноги, на ограждении моста, собираясь спрыгнуть в воду с Литейного моста.

Сотрудники полиции сразу остановили автомобиль и, выбежав, удержали мужчину от совершения необдуманного поступка.

После чего сообщили о случившемся в полицию и вызвали скорую помощь.

Спасённый гражданин рассказал, что решил спрыгнуть с моста из-за личных переживаний. Проведя с ним беседу, полицейские передали его прибывшим медикам.

В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Руководством ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области принято решение о поощрении полицейских.