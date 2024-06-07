В Калининском районе задержали водителя, совершившего наезд автомобилем на полицейского

Сегодня ночью, 7 июня 2024 года наряд патрульно-постовой службы полиции в ходе несения службы возле одного из домов по Минеральной улице, в Калининском районе Петербурга обнаружил автомобиль «Шевроле Кобальт», рядом с которым находились несколько мужчин.

На требование о предъявлении документов, удостоверяющих личность, один из присутствующих внезапно сел за руль транспортного средства и предпринял попытку скрыться, но уже через несколько минут был заблокирован полицейскими возле дома 31 по улице Минеральная.

В момент, когда один из полицейских начал подходить к иномарке, водитель резко нажал на педаль газа и, двигаясь задним ходом, совершил наезд на сотрудника.

В связи с этим сотрудником ППС был произведён выстрел из табельного оружия в направлении автомобиля. С огнестрельным ранением злоумышленника доставили в медучреждение.

В салоне автомобиля помимо водителя находились двое граждан, 30 и 43-лет, которых доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.

Следователи в отношении водителя возбудили уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).