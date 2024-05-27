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Питерец.ру » Происшествия » В Гатчине школьник ударил ножом прохожего

В Гатчине школьник ударил ножом прохожего

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали воспитанника школы-интерната, ударившего ножом прохожего в Гатчине

Вчера, 26 мая 2024 года к полицейским Гатчинского района Ленинградской области из больницы поступила телефонограмма о том, что к ним с проникающим ранением, в состоянии средней степени тяжести самостоятельно обратился 36-летний житель поселка Сиверский.
Сотрудники полиции установили, что 26 мая в одном из домов по Советской улице у него произошел конфликт с 15-летним учащимся школы-интерната, в ходе которого школьник нанес своему оппоненту удар ножом в живот.
Подозреваемого задержали. У него изъяли нож и бейсбольную биту.
Молодого злоумышленника передали следователям.
По данному факту возбудили уголовное дело по части 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Подозреваемому избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Гатчинский район ножевое ранение
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