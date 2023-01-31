Во Фрунзенском районе изъяли у наркосбытчика свыше 2 килограмм конопли

Вчера во Фрунзенском районе Петербурга в рамках расследования уголовного дела были проведены обыски в квартире 12 дома 68 по Фарфоровскому посту. По месту жительства, у неработающего мужчины, 1985 года рождения, обнаружено более 2 кг конопли. Так же в указанной квартире был задержан неработающий мужчина, 1987 года рождения.

Мужчины доставлены в отдел полиции, в отношении них составлены административные протоколы по ст. 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ).