В Ленобласти автомобиль с пятью пьяными подростками упал в реку. Выплыли двое

Сегодня ночью, 12 мая 2024 года около 00 часов 20 минут в поселке Рощино Выборгского района Ленобласти возле дома 24А по Лесной улице сотрудники дорожной полиции обратили внимание на автомобиль «Шкода Октавия», водитель которого двигался с грубыми нарушениями, создавая угрозу для окружающих.

На требования полицейских остановиться водитель иномарки проигнорировал, увеличил скорость и скрылся.

Сотрудниками ДПС на служебном автомобиле «Лада» было организовано преследование.

Через километр, проехав по предполагаемому маршруту нарушителей, полицейские остановились около моста через реку Рощинка.

В ходе осмотра местности сотрудники полиции обнаружили двоих подростков, 14 и 16 лет, выбравшихся из реки на берег. Как оказалось, они были пассажирами «Шкоды».

Водитель иномарки не справился с управлением и упал в реку.

Кроме спасшихся, в автомобиле находились еще трое школьников, 14-16 лет, в том числе 15-летний водитель.

Как установили сотрудники полиции, подростки находились в состоянии алкогольного опьянения, незадолго до этого закупившись спиртным в местном магазине.

К месту произошедшего были вызваны спасательные службы.

В ходе поисковых работ, водолазная группа поисково-спасательного отряда г. Шлиссельбург извлекла двоих погибших из автомобиля и передала сотрудникам полиции. Поиски третьего погибшего продолжаются.

Сотрудники полиции проводят проверку магазина по факту продажи подросткам алкоголя, а также устанавливают каким образом несовершеннолетний смог получить доступ к управлению автомобилем.