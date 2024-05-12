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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти автомобиль с пятью пьяными подростками упал в реку. Выплыли двое

В Ленобласти автомобиль с пятью пьяными подростками упал в реку. Выплыли двое

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Опубликовал: Anton78
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ВКонтакте
Автомобиль с пьяными подростками упал в реку в Выборгском районе Ленобласти

Сегодня ночью, 12 мая 2024 года около 00 часов 20 минут в поселке Рощино Выборгского района Ленобласти возле дома 24А по Лесной улице сотрудники дорожной полиции обратили внимание на автомобиль «Шкода Октавия», водитель которого двигался с грубыми нарушениями, создавая угрозу для окружающих.
На требования полицейских остановиться водитель иномарки проигнорировал, увеличил скорость и скрылся.
Сотрудниками ДПС на служебном автомобиле «Лада» было организовано преследование.
Через километр, проехав по предполагаемому маршруту нарушителей, полицейские остановились около моста через реку Рощинка.
В ходе осмотра местности сотрудники полиции обнаружили двоих подростков, 14 и 16 лет, выбравшихся из реки на берег. Как оказалось, они были пассажирами «Шкоды».

Водитель иномарки не справился с управлением и упал в реку.
Кроме спасшихся, в автомобиле находились еще трое школьников, 14-16 лет, в том числе 15-летний водитель.
Как установили сотрудники полиции, подростки находились в состоянии алкогольного опьянения, незадолго до этого закупившись спиртным в местном магазине.
К месту произошедшего были вызваны спасательные службы.
В ходе поисковых работ, водолазная группа поисково-спасательного отряда г. Шлиссельбург извлекла двоих погибших из автомобиля и передала сотрудникам полиции. Поиски третьего погибшего продолжаются.
Сотрудники полиции проводят проверку магазина по факту продажи подросткам алкоголя, а также устанавливают каким образом несовершеннолетний смог получить доступ к управлению автомобилем.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Выборгский район ЛО ДТП подростки
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