Пенсионерка с проспекта Металлистов по «кодовому» слову отдала лысому курьеру деньги и украшения

Накануне днем, 19 апреля 2024 года к полицейским с заявлением обратилась 76-летняя женщина с проспекта Металлистов, работающая врачом в Военно-медицинской академии. Пожилая женщина рассказазла стражам порядка о том, что ей на мобильный телефон позвонил неизвестный.

Голос в трубке представился сотрудником ФСБ, и введя доктора в заблуждение, убедил ее передать неизвестному мужчине, который сообщит «кодовое слово», деньги и ювелирные украшения.

Через некоторое время в парадную дома на проспекте Металлистов пришел лысый мужчина в черной куртке, 55-60 лет на вид, которому пожилая женщина отдала 25 тысяч рублей, пять золотых колец, две цепочки и золотой крестик.

Общий ущерб составил 107 тысяч рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ.