В Петербурге две школьницы врезались на самокате в припаркованный автомобиль

Накануне, 21 апреля 2024 года к полицейским из детской городской больницы поступила телефонограмма о том, что от дома 39/1 на Софийской улице бригадой скорой помощи в состоянии средней степени тяжести госпитализировали двух учениц 7 класса, 2010 и 2009 годов рождения.

По предварительным данным, около 14 часов 30 минут девочки, управляя арендованным самокатом, не справились с управлением и совершили столкновение с припаркованным автомобилем.

В момент аварии в автомобиле водителя не было.

По данному факту полицейские проводят проверку.