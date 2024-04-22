Накануне, 21 апреля 2024 года к полицейским из детской городской больницы поступила телефонограмма о том, что от дома 39/1 на Софийской улице бригадой скорой помощи в состоянии средней степени тяжести госпитализировали двух учениц 7 класса, 2010 и 2009 годов рождения.
По предварительным данным, около 14 часов 30 минут девочки, управляя арендованным самокатом, не справились с управлением и совершили столкновение с припаркованным автомобилем.
В момент аварии в автомобиле водителя не было.
По данному факту полицейские проводят проверку.
В Петербурге две школьницы врезались на самокате в припаркованный автомобиль
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Опубликовал: Питерец
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Полицейские проводят проверку по факту травмирования школьниц, врезавшихся в автомобиль на самокате
Накануне, 21 апреля 2024 года к полицейским из детской городской больницы поступила телефонограмма о том, что от дома 39/1 на Софийской улице бригадой скорой помощи в состоянии средней степени тяжести госпитализировали двух учениц 7 класса, 2010 и 2009 годов рождения.
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