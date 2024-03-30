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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге раскрыли убийство 12-летней девочки, совершенное 18 лет назад

В Петербурге раскрыли убийство 12-летней девочки, совершенное 18 лет назад

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Опубликовал: Anton78
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В Петербурге оперативники раскрыли убийство ребенка 18-летней давности

Сотрудники уголовного розыска регионального Главка совместно с коллегами из УМВД по Кировскому району Петербурга в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили причастность осужденного 52-летнего уроженца одной из стран бывших союзных республик, отбывающего наказание в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу за убийства и изнасилования, к совершению жестокого убийства 12-летней девочки в Петербурге, совершенном 18 лет назад.
В мае 2007 года прокуратурой Кировского района Петербурга было возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 105 УК РФ, по факту обнаружения трупа между речкой Красненькой и элеваторной площадкой, впоследствии опознанного как ученицы 6 класса местной школы.
Тогда выйти на след убийцы не удалось.
В ходе преведенных оперативно-следственных действий, в том числе, на территории исправительной колонии в Ямало-Ненецком автономном округе было установлено, что 26 сентября 2006 года в период с 16:00 до 20:00, на берегу канала возле дороги, ведущей в Угольную гавань, осужденный, увидев ранее незнакомую ему девочку, напал на нее сзади, совершил в отношении нее противоправные действия, после чего задушил ремнем от джинсов.
Смерть девочки наступила на месте преступления от механической асфиксии.
В настоящее время осужденного этапировали в СИЗО-1 УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области для проведения следственных действий.
28 марта 2024 года вынесено постановление о его привлечении в качестве обвиняемого по уголовному делу, возбужденному по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего лица, сопряженное с изнасилованием).
Проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление причастности злоумышленника к иным нераскрытым преступлениям на территории Петербургу и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Кировский район убийство дети
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