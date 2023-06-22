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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге мужчина признан виновным в убийстве, совершенном в 2005 году

В Петербурге мужчина признан виновным в убийстве, совершенном в 2005 году

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Опубликовал: Питерец
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В Санкт-Петербурге мужчина признан виновным в убийстве, совершенном в 2005 году, ему назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы

В Санкт-Петербурге мужчина признан виновным в убийстве, совершенном в 2005 году, ему назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы

В производстве следственных органов ГСУ СК России по г.Санкт-Петербургу находилось уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), по факту обнаружения в апреле 2005 года в Сосновском лесопарке тела женщины 1978 года рождения с признаками насильственной смерти. Данное преступление долгое время оставалось нераскрытым. У следствия имелись основания предполагать, что к совершению указанного преступления причастен Кийко Андрей Олегович 1985 года рождения, уроженец Ленинграда, в настоящее время отбывающий наказание за совершение аналогичных преступлений.

В рамках системной работы, осуществляемой по преступлениям прошлых лет, был организован и проведен грамотно спланированный комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий с привлечением сотрудников управлений ФСИН и МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в результате чего следствием была собрана достаточная доказательственная база для предъявления Кийко обвинения в совершении убийства вышеуказанной женщины из хулиганских побуждений (п. «и» ч.2 ст.105 УК РФ).

По данным следствия, Кийко, находясь на территории парка «Сосновка», в апреле 2005 года напал и задушил женщину 1978 года рождения, а затем похитил принадлежащее ей имущество.

В ходе следствия Кийко полностью признал вину в инкриминируемом ему деянии. Согласно заключению проведенной стационарной психолого-психиатрической экспертизы, он признан вменяемым.

Собранные Главным следственным управление СК РФ по г.Санкт-Петербургу доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении Кийко. Приговором суда ему назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы (по совокупности ранее вынесенного в отношении него приговора от 2 декабря 2008 года) с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: СК по Петербургу
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