В Московском районе женщина на кроссовере сбила работника «Водоканала»

Сегодня ночью, 21 марта 2024 года около 01 часа 50 минут 40-летняя водитель автомобиля «Chery Tiggo 8 Pro», двигаясь в правой полосе по Ленинскому проспекту в направлении от Московского проспекта в сторону Варшавской улицы, возле дома 176 по Ленинскому проспекту совершила наезд на 22-летнего работника «Водоканала», осуществлявшего ремонт домового ввода на проезжей части, после чего наехала на стоящий служебный автомобиль «Водоканала», марки «МАВР 487100».

От прохождения медицинского освидетельствования автоледи отказалась.

Мужчину госпитализировали. Полученные им телесные повреждения расцениваются, как тяжкий вред здоровью.

В отношении женщины-водителя следователи возбудили уголовное по части 2 статьи 264 УК РФ.