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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге в мошенническую схему попали сразу трое граждан

В Петербурге в мошенническую схему попали сразу трое граждан

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Опубликовал: Anton78
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Полиция расследует мошенническую схему, в которую попали сразу трое граждан

19 марта 2024 года к полицейским Кировского района Петербурга обратилась 83-летняя жительница дома 16 по улице Примакова о том, что в дневное время ей позвонил неизвестный и, под предлогом сохранности денежных средств, убедил подготовить и передать 105 тысяч рублей неизвестной, что пожилая женщина и проделала.
Курьером, который явился за деньгами, в свою очередь, оказалась 85-летняя пенсионерка с Ленинского проспекта.
Полицейские установили, что пожилая женщина-курьер также стала жертвой телефонных мошенников и действовала по их инструкции.
Деньги она, в свою очередь, передала 52-летнему мужчине, который тоже был обманут и выполнял в мошеннической схеме роль еще одного передаточного звена.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).
Полицейскими приняты меры по раскрытию данного преступления.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Кировский район мошенничество пенсионеры
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