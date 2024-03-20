В Петербурге в мошенническую схему попали сразу трое граждан

19 марта 2024 года к полицейским Кировского района Петербурга обратилась 83-летняя жительница дома 16 по улице Примакова о том, что в дневное время ей позвонил неизвестный и, под предлогом сохранности денежных средств, убедил подготовить и передать 105 тысяч рублей неизвестной, что пожилая женщина и проделала.

Курьером, который явился за деньгами, в свою очередь, оказалась 85-летняя пенсионерка с Ленинского проспекта.

Полицейские установили, что пожилая женщина-курьер также стала жертвой телефонных мошенников и действовала по их инструкции.

Деньги она, в свою очередь, передала 52-летнему мужчине, который тоже был обманут и выполнял в мошеннической схеме роль еще одного передаточного звена.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Полицейскими приняты меры по раскрытию данного преступления.