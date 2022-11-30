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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге Максиму Пономареву, ранее приговоренному к пожизненному лишению свободы, предъявлено обвинение в совершении убийства в 2007 году

В Петербурге Максиму Пономареву, ранее приговоренному к пожизненному лишению свободы, предъявлено обвинение в совершении убийства в 2007 году

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Опубликовал: Вадик Котов
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Следственный комитет
В Санкт-Петербурге Максиму Пономареву, ранее приговоренному к пожизненному лишению свободы, предъявлено обвинение в совершении убийства в 2007 году

ГСУ СК России по Санкт-Петербургу предъявлено обвинение 47-летнему Максиму Пономареву, ранее приговоренному к пожизненному лишению свободы за бандитизм и  другие преступления, в  совершении преступлений, предусмотренных пп.  «ж», «з» ч. 2 ст. 105, пп. «а», «б», «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (убийство, разбой).
По версии следствия,  Пономарев и  Сергей Егоров (скончавшийся  в 2020 году  во время отбытия наказания в виде пожизненного лишения свободы), действуя в составе организованной группы,    3 июля 2007 года  в здании   ГОУВПО  «Санкт-Петербургский государственный технологический  институт (технический университет)»,  где была расположена касса,  напали  на  четырех работников,  переносивших денежные средства. Во время нападения  Егоров  произвел в одного из потерпевших более 10 выстрелов из пистолета, в результате чего он скончался на месте происшествия, а Пономарев не менее  четырех раз выстрелил из травматического  пистолета в двух других  потерпевших.
В результате разбойного нападения соучастники похитили денежные средства вуза в   сумме  23 млн 445 тыс. рублей.

Источник: Следственный комитет
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