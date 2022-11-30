В Петербурге Максиму Пономареву, ранее приговоренному к пожизненному лишению свободы, предъявлено обвинение в совершении убийства в 2007 году

ГСУ СК России по Санкт-Петербургу предъявлено обвинение 47-летнему Максиму Пономареву, ранее приговоренному к пожизненному лишению свободы за бандитизм и другие преступления, в совершении преступлений, предусмотренных пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105, пп. «а», «б», «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (убийство, разбой).

По версии следствия, Пономарев и Сергей Егоров (скончавшийся в 2020 году во время отбытия наказания в виде пожизненного лишения свободы), действуя в составе организованной группы, 3 июля 2007 года в здании ГОУВПО «Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)», где была расположена касса, напали на четырех работников, переносивших денежные средства. Во время нападения Егоров произвел в одного из потерпевших более 10 выстрелов из пистолета, в результате чего он скончался на месте происшествия, а Пономарев не менее четырех раз выстрелил из травматического пистолета в двух других потерпевших.

В результате разбойного нападения соучастники похитили денежные средства вуза в сумме 23 млн 445 тыс. рублей.