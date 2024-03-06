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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержали подозреваемых в двойном убийстве в подвале дома во Всеволожске

В Ленобласти задержали подозреваемых в двойном убийстве в подвале дома во Всеволожске

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали подозреваемых в двойном убийстве в подвале многоэтажки во Всеволожске

Ранее сообщалось о том, что в минувший понедельник, 4 марта 2024 года около 13 часов 50 минут к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступила информация об обнаружении в подвале дома 15 по улице Плоткина во Всеволожске трупов  мужчины и неизвестной женщины.
Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили труп 54-летнего жителя города Всеволожск и неизвестной женщины, на вид 45 лет.
На теле погибшего имелись следы побоев, у женщины эксперты насчитали не менее 7 ножевых ран.
Тела были направлены на экспертизу.
Сотрудникам полиции сантехник ЖЭК, который и обнаружил погибших в подвале, рассказал, что в этот день в доме проводились сантехнические работы по отключению воды и ему необходимо было спуститься в подвал, дверь которого была закрыта замком снаружи, после чего, открыв дверь он и обнаружил трупы.
Полицейские установили, что последний раз подвал дома открывался для проведения сантехнических работ 28 февраля этого года.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий вчера днем по подозрению в совершении указанного преступления на улицах Чернышевского и Плоткина во Всеволожске сотрудники уголовного розыска задержали 36-летнего мужчину, проживающего во Всеволожске и его 26-летнюю сообщницу, без определенного места жительства.
Подозреваемых доставили в отдел полиции.
Задержанные рассказали полицейским, что во время распития спиртных напитков с малоизвестными им лицами, у них возник конфликт, в результате которого они сначала избили мужчину до смерти, а затем нанесли удары ножом женщине, ставшей свидетельницей, после чего скрылись с места происшествия.
Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «убийство».
Подозреваемых поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район убийство ножевое ранение
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