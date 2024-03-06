В Ленобласти задержали подозреваемых в двойном убийстве в подвале дома во Всеволожске

Ранее сообщалось о том, что в минувший понедельник, 4 марта 2024 года около 13 часов 50 минут к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступила информация об обнаружении в подвале дома 15 по улице Плоткина во Всеволожске трупов мужчины и неизвестной женщины.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили труп 54-летнего жителя города Всеволожск и неизвестной женщины, на вид 45 лет.

На теле погибшего имелись следы побоев, у женщины эксперты насчитали не менее 7 ножевых ран.

Тела были направлены на экспертизу.

Сотрудникам полиции сантехник ЖЭК, который и обнаружил погибших в подвале, рассказал, что в этот день в доме проводились сантехнические работы по отключению воды и ему необходимо было спуститься в подвал, дверь которого была закрыта замком снаружи, после чего, открыв дверь он и обнаружил трупы.

Полицейские установили, что последний раз подвал дома открывался для проведения сантехнических работ 28 февраля этого года.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий вчера днем по подозрению в совершении указанного преступления на улицах Чернышевского и Плоткина во Всеволожске сотрудники уголовного розыска задержали 36-летнего мужчину, проживающего во Всеволожске и его 26-летнюю сообщницу, без определенного места жительства.

Подозреваемых доставили в отдел полиции.

Задержанные рассказали полицейским, что во время распития спиртных напитков с малоизвестными им лицами, у них возник конфликт, в результате которого они сначала избили мужчину до смерти, а затем нанесли удары ножом женщине, ставшей свидетельницей, после чего скрылись с места происшествия.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «убийство».

Подозреваемых поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.