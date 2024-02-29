Жителя Колпино, катавшегося по Дворцовой площади, арестовали на 5 суток

Поздним вечером минувшего вторника, 27 февраля 2024 года около 23 часов сотрудниками ДПС была замечена автомашина «Хендай Солярис», кружившая возле Александрийского столпа под доносящуюся из салона музыку.

Помимо музыкального аккомпанемента из автомобиля, прохожие услышали и ненормативную лексику из уст водителя.

Полицейские остановили иномарку. За рулем они обнаружили 24-летнего жителя Колпино, работающего диспетчером.

Задержанного доставили в отдел полиции.

Помимо традиционных протоколов за нарушения ПДД, в отношении него составили административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), предусматривающей, в том числе, и наказание в виде административного ареста.

В содеянном «дрифтер» безусловно раскаялся, но все же по ходатайству полиции приговорен судом к 5 суткам административного ареста.