В Ленобласти пироман кидал "коктейли Молотова" в квартиру из-за неразделенной любви

Накануне ночью около 01 часа 40 минут в полицию поступило сообщение о том, что в поселке Сумино Волосовского района Ленинградской области горит квартира.

Установлено, что неизвестный, разбил окно кухни двухкомнатной квартиры, расположенной на 1 этаже и бросил стеклянную банку с горючей жидкостью. 44-летняя хозяйка квартиры сумела загасить пламя. После этого поджигатель бросил вторую банку с горючей жидкостью уже в окно комнаты. Пламя охватило мебель и деревянный пол на площади около 15 кв. метров и было потушено нарядом пожарных. Из-за задымления из дома было эвакуировано около 20 жильцов.

По данному факту полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества).

Вечером того же дня, в деревне Лагоново Волосовского района был задержан ранее судимый 39-летний неработающий. По предварительной версии, мотивом преступления стала неразделенные чувства к хозяйке квартиры.

Подозреваемого задержали на основании ст. 91 УПК РФ