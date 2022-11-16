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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти пироман кидал "коктейли Молотова" в квартиру из-за неразделенной любви

В Ленобласти пироман кидал "коктейли Молотова" в квартиру из-за неразделенной любви

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Опубликовал: Anton78
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Полицейскими Волосовского района задержан подозреваемый в поджоге квартиры из-за неразделенной любви

Накануне ночью около 01 часа 40 минут  в полицию поступило сообщение о том, что в поселке Сумино Волосовского района Ленинградской области горит квартира.

Установлено, что неизвестный, разбил окно кухни двухкомнатной квартиры, расположенной на 1 этаже и бросил стеклянную банку с горючей жидкостью. 44-летняя хозяйка квартиры сумела загасить пламя. После этого поджигатель бросил вторую банку с горючей жидкостью уже в окно комнаты. Пламя охватило мебель и деревянный пол на площади около 15 кв. метров и было потушено нарядом пожарных. Из-за задымления из дома было эвакуировано около 20 жильцов.

По данному факту полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества).

Вечером того же дня, в деревне Лагоново Волосовского района был задержан ранее судимый 39-летний неработающий. По предварительной версии, мотивом преступления стала неразделенные чувства к хозяйке квартиры.

Подозреваемого задержали на основании ст. 91 УПК РФ

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Волосовский район поджог
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