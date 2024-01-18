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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти двое в балаклавах ворвались в частный дом, избили и связали хозяина и требовали деньги

В Ленобласти двое в балаклавах ворвались в частный дом, избили и связали хозяина и требовали деньги

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Выборгского района Ленобласти разыскивают налетчиков на частный дом в Первомайском

Накануне ночью, 17 января 2024 года около 00 часов 35 минут к полицейским Выборгского района Ленобласти поступила информация о том, что, в поселке Первомайское неизвестные напали на частный дом на Парковой улице.
Прибывшие на месте происшествия полицейские установили, что 17 января около 00 часов 00 минут двое неизвестных в балаклавах, разбив окно на кухне, проникли в двухэтажный частный дом, избили и связали его 41-летнего хозяина и требовали у него деньги и ценности.
Получив отказ, начали искать их сами.
Воспользовавшись этим, хозяин жилья смог освободиться и выскочить из дома через разбитое окно.
Точная сумма ущерба, а также количество похищенного имущества устанавливается.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 162 УК РФ (разбой).
Полицейскими приняты меры к розыску налетчиков.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Выборгский район ЛО разбойное нападение
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