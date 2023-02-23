Полицейские задержали лихача, объезжавшего «пробку» по тротуару

Вчера в городе Кудрово был задержан правонарушитель, который днем ранее объезжал пробку на шоссе Революции по тротуару.

Видеозапись, где 31-летний мужчина на «Ниссан Альмера» совершает правонарушение было выявлено в ходе мониторинга сети интернет. С помощью него была установлена личность нарушителя.

В отношении него составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ (движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение Правил дорожного движения).

Но на этом проблемы с законом не закончились. В ходе осмотра «Ниссана» полицейские выявили признаки возможного изменения номерных агрегатов автомобиля. В связи с чем иномарка направлена на экспертизу. В случае подтверждения подозрений полиции будет возбуждено уголовное дело по ст. 326 УК РФ (подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства).