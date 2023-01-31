В Петербурге задержали рецидивиста - «карманника», укравшего телефон в метро

1 ноября 2022 года к полицейским обратилась женщина, 1979 года рождения, которая сообщила, что в вагоне на станции метрополитена «Невский пр.» у нее из кармана пальто похитили мобильный телефон «iPhone 11» стоимостью 30000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

30 января Сотрудники Управления уголовного розыска по подозрению в краже возле дома 41 по Пулковскому шоссе задержали гражданина, 1972 г. рождения, ранее неоднократно судимого за аналогичные преступления.