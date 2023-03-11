Накануне вечером около 16 часов 40 минут 57-летний водитель автомобиля «Опель Зафира» возле дома 19 по улице Куйбышева, двигаясь в направлении улицы Мичуринской, совершил наезд на 15-летнюю школьницу, которая переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.
В результате ДТП девочка госпитализирована в тяжелом состоянии.
Полицейские проводят проверку. Устанавливаются все детали происшествия.
В Петероградском районе иномарка сбила школьницу
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Опубликовал: Anton78
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Сотрудники полиции устанавливают детали ДТП с участием школьницы в Петроградском районе
Накануне вечером около 16 часов 40 минут 57-летний водитель автомобиля «Опель Зафира» возле дома 19 по улице Куйбышева, двигаясь в направлении улицы Мичуринской, совершил наезд на 15-летнюю школьницу, которая переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.
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