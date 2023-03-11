В Петероградском районе иномарка сбила школьницу

Накануне вечером около 16 часов 40 минут 57-летний водитель автомобиля «Опель Зафира» возле дома 19 по улице Куйбышева, двигаясь в направлении улицы Мичуринской, совершил наезд на 15-летнюю школьницу, которая переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

В результате ДТП девочка госпитализирована в тяжелом состоянии.

Полицейские проводят проверку. Устанавливаются все детали происшествия.