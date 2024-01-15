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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержанного мошенника изобличили еще в одном преступлении

В Петербурге задержанного мошенника изобличили еще в одном преступлении

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Опубликовал: Anton78
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Ранее задержанный за мошенничество изобличен полицией Петербурга в еще одном аналогичном преступлении

Вечером 5 декабря 2023 года, около 19 часов 50 минут к полицейским Московского района Петербурга обратилась 86-летняя женщина, поживающая в доме 153 по Московскому проспекту с заявлением о том, что стала жертвой мошенничества по схеме «родственник попал в ДТП».
Прибывшему к ней курьеру пенсионерка на лестничной площадке передала 300 тысяч рублей.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество).
12 января 2024 года в результате проведения оперативно-следственных мероприятий в совершении данного преступления изобличен 32-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья, который был ранее задержан за совершение аналогичного преступления во Всеволожском районе Ленинградской области.
Подозреваемый находится под арестом.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Московский район мошенничество пенсионеры
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