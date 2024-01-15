В Петербурге задержанного мошенника изобличили еще в одном преступлении

Вечером 5 декабря 2023 года, около 19 часов 50 минут к полицейским Московского района Петербурга обратилась 86-летняя женщина, поживающая в доме 153 по Московскому проспекту с заявлением о том, что стала жертвой мошенничества по схеме «родственник попал в ДТП».

Прибывшему к ней курьеру пенсионерка на лестничной площадке передала 300 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество).

12 января 2024 года в результате проведения оперативно-следственных мероприятий в совершении данного преступления изобличен 32-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья, который был ранее задержан за совершение аналогичного преступления во Всеволожском районе Ленинградской области.

Подозреваемый находится под арестом.