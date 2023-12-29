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Полицейские ищут злоумышленников, устроивших поджоги автопокрышек в домах в Приморском и Московском районах города

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Опубликовал: Вадик Котов
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ВКонтакте
Полицией приняты меры к розыску злоумышленников, устроивших поджоги автопокрышек в домах в Приморском и Московском районах города

Накануне днем, 28 декабря 2023 года около 15 часов 10 минут к полицейским Приморского района Петербурга поступила информация от управляющей домохозяйством о том, что в доме 10 корпус 3 по улице Репищева неизвестный дважды поджигал резину в подъезде дома.
Прибывшие на место происшествия полицейские, на 5-м этаже дома обнаружили две автопокрышки со следами горения, потушенные жильцами дома.
Установлено, что 28 декабря 2023 года около 01 часа 10 минут в подъезд с черной лестницы вошел неизвестный с большой сумкой и, спустя 10 минут, вышел из него, оставив за собой дым.
Около 13 часов 15 минут того же дня в подъезд по тому же адресу с двумя автомобильными покрышками вошел другой неизвестный и спустя несколько минут после его ухода, из подъезда также повалил дым.
По данным фактам в полиции принято заявление о порче общедомового имущества и порче входной двери в квартиру путем их поджога.
Сумма ущерба устанавливается.
В тот же день вечером, около 17 часов 15 минут, к полицейским Московского района Петербурга также поступило сообщение о пожаре в парадной дома 24 по Дунайскому проспекту.
На месте происшествия, на 6-м этаже дома, на лестничной площадке было обнаружено возгорание трех автомобильных покрышек, а также бутылка с горючей жидкостью.
По всем фактам решается вопрос о возбуждении уголовных дел.
Полицейскими приняты меры к розыску злоумышленников.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Приморский район Московский район пожар поджог
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