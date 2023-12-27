ента новостей

10:09
Школьники из Мариуполя посетили Мариинский дворец
09:56
В городе Тихвин после пожара в квартире обнаружены трупы двух человек
00:54
ВХЛ: «СКА-Нева» в «Хоккейном городе» уступила «Норильску» с разницей в две шайбы, следующий соперник – «Сокол»
14:23
Премьера «Снежной королевы» в Большом театре кукол
14:15
Молодогвардейцы из Петербурга отправились на Донбасс с гуманитарной миссией
14:02
В Рощино открылась новая ледовая арена «Флагман»
13:59
Хор Санкт-Петербургской Духовной Академии провёл благотворительный концерт для детей
13:51
На Рождественском концерте в Эрмитаже прозвучит Бах
11:16
В Приморском районе задержали афериста, обманувшего 93-летнюю пенсионерку
11:08
В Центре молодёжного творчества и семейного досуга «Ф133» открылась новогодняя ярмарка
10:58
Эксперты рассказали, какие телефоны больше всех подвергаются атакам
10:53
В Парголово обокрали храм во имя святых мучеников младенцев Вифлеемских
01:31
СКА в Москве одержал важнейшую победу над «Динамо» со счётом 3:2, дубль сделал Михаил Воробьёв
01:03
Баскетбольный «Зенит» получил серьёзную оплеуху от «Локомотива-Кубани», проиграв краснодарцам с разницей в 20 очков
17:53
В Ленобласти в ДТП с автобусом погиб 65-летний водитель «Форд Фьюжн»
17:38
Николай Харитонов – кандидат в президенты России от КПРФ спустя 20 лет, «Новые люди» выдвинули Владислава Даванкова
15:40
В Московском районе подростки напали на курьера службы доставки
14:35
Новые поезда начнут курсировать из Петербурга в Волосово
14:31
В Санкт-Петербурге участники СВО и члены их семей смогут бесплатно посещать музеи
14:18
Для пациентов детской больницы № 2 провели «Парад Снегурочек»
13:02
В Орехово сcора подростков закончилась поножовщиной
12:38
В Пушкинском районе в ДТП пострадали двое детей
12:30
Пенсионер с улицы Белы Куна передал мошенникам более 2,2 млн рублей
12:23
В Стрельне задержали стрелка из травматического пистолета
10:30
Выставка малоизвестной работы Рериха после реставрации
10:26
В Купчино двое пассажиров устроили поножовщину в автобусе
10:18
На улице Седова стреляли по автобусу
20:42
Вратарь петербургского хоккейного «Динамо» Сергей Белов не пропустил в матче с «Норильском», а команда Владимира Крикунова выиграла – 3:0
20:24
Волейбольная «Ленинградка» не смогла оказать достойного сопротивления московскому «Динамо» в финале Кубка России: Ирина Капустина набрала 17 очков
20:09
В лобовом ДТП на Ям-Ижорском шоссе погибли оба водителя
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В городе Тихвин после пожара в квартире обнаружены трупы двух человек

В городе Тихвин после пожара в квартире обнаружены трупы двух человек

0
28
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
В Тихвине после пожара в квартире обнаружены два трупа – сестры и брата, уроженцев Магаданской области

Накануне ночью, 26 декабря 2023 года около 02 часов в экстренные службы Тихвинского района Ленинградской области поступила информация от жильцов дома 24, 6-го микрорайона города Тихвин о том, что из соседней квартиры чувствуется запах гари.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции обнаружены в квартире указанного дома трупы сестры и брата: 49-летней женщины, зарегистрированной в этой квартире, и ее 42-летнего брата, зарегистрированного в 1-м микрорайоне. Оба неработающие, уроженцы Магаданской области. Дверь в квартире была закрыта изнутри.

С места изъяты три ножа и биоматериалы.

Эксперты установили, что женщина скончалась от кровопотери за сутки до пожара. Смерть наступила в результате колото-резанных ран на шее. Ее брат умер от отравления угарным газом.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Тихвинский район пожар обнаружение трупа
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

23-03-2023, 13:16
В Петербурге в квартире обнаружены трупы мужчины и женщины
13-10-2017, 18:37
В Красногвардейском районе в квартире обнаружены два трупа
9-10-2021, 11:01
В Петербурге на пожаре погибли два человека
7-03-2023, 10:52
В Калининском районе в квартире нашли трупы мужчины и женщины
24-04-2022, 17:53
В Ленобласти после пожара в квартире обнаружено тело 51-летнего мужчины
3-07-2023, 11:28
В Киришах мужчина ударил ножом собственного брата

Происшествия на дорогах

0
205
25-12-2023, 17:53
В Ленобласти в ДТП с автобусом погиб 65-летний водитель «Форд Фьюжн»
0
154
25-12-2023, 12:38
В Пушкинском районе в ДТП пострадали двое детей
0
190
24-12-2023, 20:09
В лобовом ДТП на Ям-Ижорском шоссе погибли оба водителя
0
215
24-12-2023, 11:32
В Приморском районе мигрант на "Приоре" сбил 13-летнего мальчика
Наверх