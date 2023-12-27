В городе Тихвин после пожара в квартире обнаружены трупы двух человек

Накануне ночью, 26 декабря 2023 года около 02 часов в экстренные службы Тихвинского района Ленинградской области поступила информация от жильцов дома 24, 6-го микрорайона города Тихвин о том, что из соседней квартиры чувствуется запах гари.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции обнаружены в квартире указанного дома трупы сестры и брата: 49-летней женщины, зарегистрированной в этой квартире, и ее 42-летнего брата, зарегистрированного в 1-м микрорайоне. Оба неработающие, уроженцы Магаданской области. Дверь в квартире была закрыта изнутри.

С места изъяты три ножа и биоматериалы.

Эксперты установили, что женщина скончалась от кровопотери за сутки до пожара. Смерть наступила в результате колото-резанных ран на шее. Ее брат умер от отравления угарным газом.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).