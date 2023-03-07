В Калининском районе в квартире нашли трупы мужчины и женщины

Накануне вечером в квартире дома 8/3 по улице Вавиловых были обнаружены трупы мужчины и женщины. Об этом в правоохранительные органы сообщила петербурженка, встревоженная пропажей своего 49-летнего брата. Женщина поехала в квартиру родственника.

Установлено, что мужчина и 39-летняя женщина скончались по неизвестной пока причине. На телах отсутствуют внешние признаки насильственной смерти.

Тела направлены в морг. Давность смерти по оценке эксперта составляет около двух недель. Двери квартиры были закрыты изнутри.

Следователи изъяли планшет и Единую карту петербуржца.