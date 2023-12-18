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Питерец.ру » Происшествия » В Пушкине пьяного водителя задерживали со стрельбой

В Пушкине пьяного водителя задерживали со стрельбой

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Опубликовал: Anton78
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В Петербурге задержан нетрезвый водитель, совершивший ДТП со служебным автомобилем ДПС

Ночью в Пушкине, на перекрестке Красносельского шоссе и Соболевской дороги сотрудники ГИБДД попытались остановить автомобиль «Хендай Санта-Фе», но водитель, вместо того чтобы остановиться, решил ускориться и скрыться. Полицейские не стали сидеть сложа руки и решили преследовать нарушителя.

Водитель иномарки, уходя от погони, начал совершать опасные маневры на дороге. Он не справился с управлением и врезался в служебный автомобиль возле дома 2 на Старогатчинском шоссе, но даже после этого продолжил свое бешеное движение. Полиция приняла решение применить табельное оружие для остановки нарушителя. Автоинспектор выпустил предупредительный выстрел и несколько выстрелов в колеса автомобиля, в результате чего его удалось остановить.

При задержании оказалось, что за рулем находился 45-летний водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Это подтвердили результаты освидетельствования.

Задержанный был доставлен в полицейский участок, где в отношении него были составлены протоколы по 5 статьям КоАП РФ.

Теперь автомобиль находится на штрафстоянке, а водитель будет привлечен к ответственности за свои поступки.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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