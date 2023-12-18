В Невском районе рабочего завалило грунтом в траншее на стройплощадке

Вчера днем,17 декабря к полицейским поступило сообщение от прораба ООО "ЕвроГазСтрой". Он сообщил о том, что на улице Подвойского, возле дома №32, произошел несчастный случай - рабочего придавило грунтом.

Прибыв на место происшествия, полицейские установили следующее: на стройплощадке теплотрассы 55-летний сотрудник ООО "ЕвроГазСтрой", занимавшийся изоляцией труб, работал в траншеи. Примерно около 13 часов 10 минут по неизвестной причине грунт обрушился на него, придавив к трубе.

Правоохранительные органы подтвердили, что мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи. Его тело направлено в морг.

В связи с этим произошедшим было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 216 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая касается нарушения правил безопасности при проведении строительных или других работ.