В Выборгском районе пенсионерка перевела мошенникам 3,1 млн рублей

Вчера вечером, 16 декабря 2023 года около 20 часов 40 минут к полицейским Выборгского района Петербурга обратилась 76-летняя жительница дома 3 по улице Ивана Фомина с заявлением о том, что месяц назад ей на телефон поступил звонок от неизвестного, который, под видом биржевого брокера предложил ей инвестировать в акции под предлогом заработка на выгодных вложениях.

Введя пожилую женщину в заблуждение, аферисты в период с 17 октября до 16 декабря убедили ее перевести на указанный ими счет 3 401 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Полицейскими приняты меры к установлению и розыску злоумышленников.