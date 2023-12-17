В Петербурге задержали молодого мужчину за разбой в гипермаркете на проспекте Большевиков

Днем 15 декабря 2023 года, около 15 часов 30 минут к полицейским Невского района Петербурга поступило сообщение от руководителя охранного предприятия о разбойном нападении, произошедшем в гипермаркете, расположенном по адресу проспект Большевиков, дом 18, корпус 2.

По информации, неизвестный проник в один из торговых павильонов и украл нож. При попытке охранника задержать злоумышленника, тот нанес рану руке охранника и скрылся с места преступления. Пострадавший отказался от медицинской помощи.

Сумма украденного составила 112 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

Вчера днем, 16 декабря 2023 года около 13 часов 10 минут полиция осуществила оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых был задержан подозреваемый в совершении данного преступления. Задержанным оказался 28-летний житель Санкт-Петербурга. Полиция задержала его по подозрению в совершении разбойного нападения, согласно статье 91 УПК РФ.

Ранее этот человек уже был судим за кражу. Следствие продолжает работу по данному делу, чтобы выяснить все обстоятельства и установить мотивы преступления.