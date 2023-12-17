ента новостей

11:47
В Петербурге задержали молодого мужчину за разбой в гипермаркете на проспекте Большевиков
02:22
Хоккеисты СКА Глотов, Никишин и Толчинский забросили шайбы за сборную России в победном матче с белорусами на «Кубке Первого канала»
02:03
В «Лужниках» продолжается турнир «Шахматные звёзды 3.0», в котором участвуют Карякин, Горячкина, Грищук и Раджабов
02:02
Петербургский хоккейный клуб «Динамо» взобрался уже на 8-е место в чемпионате ВХЛ
01:40
Хоккейный «Ростов» крупно победил «СКА-Неву» со счётом 5:2, хотя Герасимюк и отразил буллит
15:25
Открытие выставки музея Арктики и Антарктики в Никольских рядах
15:17
На Слободской улице установлено современное уличное освещение
15:13
В парке Героев-Пожарных открыли памятник пожарным и спасателям
14:55
В Ледовом дворце открылась выставка фарфоровых скульптур хоккеистов и участников суперсерии «СССР - Канада»
12:50
В Русском музее откроется выставка «Военные парады. Фарфор, акварели»
12:12
Картина «Путь Ленинградского полка» пополнила музейную коллекцию Мариинского дворца
11:55
В Петербурга задержали карманника, похищавшего кошельки у иностранцев на Невском проспекте
11:46
В Ленобласти двух подростков, подозреваемых в обмане пенсионерки
11:34
В Петербурге задержали 54-летнюю женщину, подозреваемую в обмане пенсионерки с проспекта Стачек
11:26
В петербурге раскрыли убийство 26-летней давности
11:22
В Петербурге задержан 25-летний курьер, обманувший пенсионерку на Северном проспекте
11:13
В Петербурге задержали 17-летнего курьера телефонных аферистов
11:03
В Петербурга задержаны двое юношей, обманувших пенсионерку
10:56
В Левашово 62-летний мужчина перевел телефонным мошенникам 4,1 млн рублей
10:50
В Петербурге задержан подозреваемый в поножовщине на улице Подвойского
10:28
В Ленобласти обсудили вопросы социального обслуживания пожилых людей
10:07
В Автово задержали эксгибициониста-рукоблуда, который совершал непотребство между школой и детсадом
09:30
Благотворительный концерт Оксаны Федоровой «Рождение Вселенной» состоялся в Петербурге
00:11
Двумя матчами в Санкт-Петербурге начался хоккейный турнир «Кубок Первого канала»: Белоруссия разгромила Казахстан 6:2, а Хайруллин сделал дубль за сборную России
23:30
Петербургские шахматисты Свидлер, Матлаков, Шиманов, Ветохин, Боднарук, Гетьман и Овод поедут в Самарканд на чемпионат мира по блицу и рапиду
22:45
Петербургское хоккейное «Динамо» после 7:3 с «Дизелем» выдало 7:2 в матче с «Бураном»
22:41
Актер из Санкт-Петербурга был признан лучшим на международном фестивале
19:06
В Ленобласти в лобовом ДТП погиб водитель «Шкода Октавия»
16:43
Выставка «Правда Востока»
15:17
Финальный питчинг лаборатории «Ленфильм-дебют-2023»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали молодого мужчину за разбой в гипермаркете на проспекте Большевиков

В Петербурге задержали молодого мужчину за разбой в гипермаркете на проспекте Большевиков

0
0
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицейские задержали подозреваемого в разбое в гипермаркете на проспекте Большевиков

Днем 15 декабря 2023 года, около 15 часов 30 минут к полицейским Невского района Петербурга поступило сообщение от руководителя охранного предприятия о разбойном нападении, произошедшем в гипермаркете, расположенном по адресу проспект Большевиков, дом 18, корпус 2.

По информации, неизвестный проник в один из торговых павильонов и украл нож. При попытке охранника задержать злоумышленника, тот нанес рану руке охранника и скрылся с места преступления. Пострадавший отказался от медицинской помощи.

Сумма украденного составила 112 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

Вчера днем, 16 декабря 2023 года около 13 часов 10 минут полиция осуществила оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых был задержан подозреваемый в совершении данного преступления. Задержанным оказался 28-летний житель Санкт-Петербурга. Полиция задержала его по подозрению в совершении разбойного нападения, согласно статье 91 УПК РФ.

Ранее этот человек уже был судим за кражу. Следствие продолжает работу по данному делу, чтобы выяснить все обстоятельства и установить мотивы преступления.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Невский район разбойное нападение
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

25-07-2023, 12:55
Полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на Лиговке
3-02-2023, 12:31
В Купчино задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении
26-03-2023, 15:43
В Невском районе задержали мужчину ограбившего магазин
30-05-2023, 10:33
В Невском районе задержан подозреваемый в ночной поножовщине
10-06-2022, 11:16
В Петербурге задержали мигранта, подозреваемого в разбойном нападении
3-12-2023, 11:14
В Петербурге задержан подозреваемый в разбое на улице Подвойского

Происшествия на дорогах

0
163
14-12-2023, 19:06
В Ленобласти в лобовом ДТП погиб водитель «Шкода Октавия»
0
171
14-12-2023, 09:14
В Невском районе иномарка сбила двух пожилых женщин
0
213
13-12-2023, 13:05
В Ленобласти иномарка сбила 16-летнюю девочку
0
201
13-12-2023, 13:00
На улице Шостаковича иномарка сбила 9-летнего школьника
Наверх