В Калининском районе раскрыли убийство семилетней давности

18 июля 2015 года в снимаемой в поднаем квартире дома 4 по улице Веденеева сотрудниками полиции был обнаружен труп мужчины 1971 года рождения.

Согласно предварительным сведениям судебно-медицинского исследования, смерть потерпевшего наступила от асфиксии – удавления петлей.

По данному факту следственным отделом по Калининскому району ГСУ СК РФ по г. Санкт-Петербургу было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

31 мая 2023 около 16 часов 00 минут полицейскими был задержан 52-летний неработающий местный житель, который подозревается в том, что 18 мая 2015 года около 20 часов 00 минут, находясь в гостях по указанному адресу, в результате внезапно возникшей ссоры задушил своего знакомого.

Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.