В Петербурге задержали 17-летнего курьера телефонных аферистов

Вечером 8 декабря 2023 года, около 18 часов 05 минут, к полицейским Красногвардейского района Петербурга обратилась 82-летняя женщина, которая проживает по адресу: проспект Энтузиастов, дом 18. Пенсионерка рассказала правоохранителям о о том, что ей накануне, около 15 часов 00 минут поступил звонок от неизвестного человека, который представился адвокатом.

Под предлогом того, что ее племянница была вовлечена в дорожно-транспортное происшествие (ДТП), злоумышленник потребовал деньги, чтобы избежать привлечения племянницы к ответственности. Несмотря на подозрительность ситуации, пожилая женщина поверила мошеннику.

В тот же вечер, около 22 часов 50 минут, она передала 300 тысяч рублей курьеру, который явился к ее дверям. Однако, после осуществления этой сделки, пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенничества.

После получения заявления от пострадавшей, полиция приступила к расследованию данного уголовного дела. Согласно части 3 статьи 159 УК РФ, дело было возбуждено по статье "Мошенничество".

Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям, проведенным сотрудниками уголовного розыска, удалось задержать подозреваемого. 13 декабря 2023 года, около 20 часов 00 минут, возле дома 4 на Аптекарском проспекте был задержан 17-летний юноша, который приходил за деньгами.

Суд рассмотрел дело и решил избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде для подозреваемого. Это означает, что он должен соблюдать определенные условия и не покидать город без разрешения суда.

Такие случаи мошенничества, связанные с телефонными звонками и вымогательством денег, стали довольно распространенными в последнее время. Полиция активно работает над предотвращением таких преступлений и призывает граждан быть более осторожными и не поддаваться на уловки мошенников.