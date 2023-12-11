В Красногвардейском районе в кафе мигранты устроили массовую драку

Накануне ночью, 10 декабря около 01 часа 30 минут в службу 112 поступило сообщение о том, что возле дома 17 по проспекту Ударников деруться люди.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Полицейскими было установили, что в кафе восточной кухни, во время празднования дня рождения между гражданами Узбекистана произошла драка. К счастью, пострадавших нет.

Сотрудниками полиции были задержаны и доставлены в три отдела полиции 9 граждан Узбекистана в возрасте от 29 до 34 лет. Все – неработающие, а двое оказались нелегалами.

На доставленных составили протоколы о нарушении правил пребывания иностранных граждан в РФ и мелком хулиганстве. Один из мигрантов шесть лет назад привлекался к ответственности за подделку документов.