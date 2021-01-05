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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге мигранты устроили массовую драку

В Петербурге мигранты устроили массовую драку

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12
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
zhitomir.life
В Невском районе Петербурга мигранты устроили массовую драку

По информации АН «Оперативное прикрытие», сообщение о происшествии у дома 28 по Караваевской улице поступило в службу «112» сегодня во втором часу ночи. Прибывшими  нарядами силовиков были задержаны и развезены в три отдела полиции восемь выходцев из Средней Азии в возрасте от 29 до 36 лет: трое с гражданством Узбекистана (все – нелегалы) и пятеро с регистрацией в России – в Сланцах, Пензе, Великом Новгороде и Воронеже. Последней оказалась 33-летняя женщина.
Конфликт произошел из-за дорожно-транспортного происшествия. В НИИ скорой помощи с места происшествия госпитализирован 36-летний гражданин Узбекистана с резаной раной живота, множественными ранами левого бедра, в тяжелом состоянии.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дола. Изъят нож со следами крови.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Невский район мигранты массовая драка
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