В Петербурге мигранты устроили массовую драку

По информации АН «Оперативное прикрытие», сообщение о происшествии у дома 28 по Караваевской улице поступило в службу «112» сегодня во втором часу ночи. Прибывшими нарядами силовиков были задержаны и развезены в три отдела полиции восемь выходцев из Средней Азии в возрасте от 29 до 36 лет: трое с гражданством Узбекистана (все – нелегалы) и пятеро с регистрацией в России – в Сланцах, Пензе, Великом Новгороде и Воронеже. Последней оказалась 33-летняя женщина.

Конфликт произошел из-за дорожно-транспортного происшествия. В НИИ скорой помощи с места происшествия госпитализирован 36-летний гражданин Узбекистана с резаной раной живота, множественными ранами левого бедра, в тяжелом состоянии.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дола. Изъят нож со следами крови.