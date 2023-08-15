В Петербурге задержан подозреваемый в грабеже магазина

10 августа к полицейским Приморского района Петербурга поступило сообщение от 36-летнего генерального директора о том, что неизвестный мужчина, находясь в магазине в доме 57/26 по Сердобольской улице, угрожая расправой кассиру - гражданину одного из среднеазиатских государств, забрал из кассы 40 000 рублей и с места происшествия скрылся.

Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

На следующий день, около 23 часов 15 минут, возле дома 4 по улице Достоевского, в результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления, задержан 37-летний неработающий.

Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.