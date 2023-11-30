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Питерец.ру » Происшествия » В Тихвине задержали 16-летнего студента за обман пенсионера

В Тихвине задержали 16-летнего студента за обман пенсионера

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Тихвина задержали 16-летнего студента в момент совершения мошенничества в отношении пенсионера

Накануне вечером, 29 ноября к полицейским Тихвинского района Ленинградской области поступило тревожное сообщение о попытке мошенничества в отношении 91-летнего пенсионера, проживающего в доме 31, 4-го микрорайона города Тихвина. По информации, злоумышленники звонили на телефон пожилого человека и требовали с него деньги.

Получив эту информацию, оперативно на место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они заметили молодого человека, который, видимо, был связан с этим преступлением. Он быстро сел в такси и отправился к банкомату, расположенному в доме номер 50 на улице Карла Маркса. Там он попытался внести в банк 54 тысячи рублей, которые были взяты у пенсионера. Однако, благодаря оперативности полиции, мошенник был задержан на месте. Оказалось, что задержанный - 16-летний студент.

В связи с этим произошедшим было возбуждено уголовное дело по статье 30 части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая касается покушения на мошенничество. Такое преступление может повлечь за собой серьезные наказания. Судя по всему, молодой человек был частью организованной группы мошенников, которая специализировалась на мошенничестве по телефону. Однако, благодаря быстрой реакции и оперативному действию полиции, пенсионеру удалось избежать финансовых потерь. Суд назначил злоумышленнику меру принуждения в виде обязательства о явке в полицию.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Тихвинский район мошенничество пенсионеры
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