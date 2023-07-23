В Ленобласти женщина ударила ножом в грудь безработного и вызвала полицию

Вчера днем около 13 часов 50 минут к полицейским Выборгского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что в поселке Житково, возле дома без номера получил смертельное ранение ножом в грудь его 57-летний жилец.

Выехавшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили в доме также 36-летнюю даму, которая, как выяснилось, и заявила в полицию о происшествии.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Подозреваемую задержали на основании статьи 91 УПК РФ.