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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти женщина ударила ножом в грудь безработного и вызвала полицию

В Ленобласти женщина ударила ножом в грудь безработного и вызвала полицию

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Ленобласти задержали подозреваемую в убийстве в доме без номера

Вчера днем около 13 часов 50 минут к полицейским Выборгского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что в поселке Житково, возле дома без номера получил смертельное ранение ножом в грудь его 57-летний жилец.
Выехавшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили в доме также 36-летнюю даму, которая, как выяснилось, и заявила в полицию о происшествии.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
Подозреваемую задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Выборгский район ЛО ножевое ранение
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