В Ленобласти задержали автоугонщика, попавшего в ДТП на угнанном автомобиле

Сегодня днем, 26 ноября 2023 года около 12 часов 40 минут к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступило информация об угоне автомобиля «Киа Соренто» со двора дома 6 корпус 1 по Белградской улице.
Владелица автомашины рассказала, что когда она находилась дома, сработала сигнализация, однако, выглянув в окно, машины она уже не увидела.
Был объявлен план «Перехват».
Полицейские установили, что автомобиль направился по КАД в сторону Ломоносовского района Ленинградской области.
Информация незамедлительно была передана коллегам из ГИБДД Ломоносовского района.
Около 13 часов 45 минут на 2-й Центральной улице СНТ «Московское», в Новой Ропше, разыскиваемый автомобиль таранит дерево, после чего водитель иномарки был задержан полицейскими на месте происшествия.
Задержанным оказался 42-летний житель Приморского района Петербурга, ранее судимый за мошенничество с автомобилем.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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