В Ленобласти задержали автоугонщика, попавшего в ДТП на угнанном автомобиле

Сегодня днем, 26 ноября 2023 года около 12 часов 40 минут к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступило информация об угоне автомобиля «Киа Соренто» со двора дома 6 корпус 1 по Белградской улице.

Владелица автомашины рассказала, что когда она находилась дома, сработала сигнализация, однако, выглянув в окно, машины она уже не увидела.

Был объявлен план «Перехват».

Полицейские установили, что автомобиль направился по КАД в сторону Ломоносовского района Ленинградской области.

Информация незамедлительно была передана коллегам из ГИБДД Ломоносовского района.

Около 13 часов 45 минут на 2-й Центральной улице СНТ «Московское», в Новой Ропше, разыскиваемый автомобиль таранит дерево, после чего водитель иномарки был задержан полицейскими на месте происшествия.

Задержанным оказался 42-летний житель Приморского района Петербурга, ранее судимый за мошенничество с автомобилем.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.