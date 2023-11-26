Полицейские задержали пьяного водителя после ДТП на КАД

Накануне поздним вечером около 23 часов 10 минут на 79 км КАД А-118 29-летняя женщина, управляя автомобилем «БМВ X5», не справилась с управлением и совершила наезд на правое силовое ограждение, после чего автомобиль остановился поперек правой полосы дороги.

Убрать автомобиль не представлялось возможным из-за полученных повреждений.

Женщина, выставив знак аварийной остановки, ожидала эвакуатор.

Сотрудниками ГИБДД двигавшимся по пути, было принято решение оградить место происшествия, совершив остановку с включенной световой сигнализацией на правой полосе движения, прикрывая аварийный автомобиль.

Около 23 часов 25 минут, 51-летний водитель, управляя автомобилем «Ауди 80» совершил наезд на служебный автомобиль «Фольксваген-Поло».

В ходе проверки водителя «Ауди» полицейские установили, что мужчина управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и без водительского удостоверения (лишен на 24 мес. от 25.05.2021). Алкотестер подтвердил состояние алкогольного опьянения (0 ,811 мг/л).

В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили значительные повреждения.

В отношении водителя-нарушителя вынесено постановление об административном правонарушении по ст.12.8 ч.1, 12.7 ч.1 КоАП РФ.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.