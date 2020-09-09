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Питерец.ру » Происшествия » В Купчино произошло смертельное ДТП

В Купчино произошло смертельное ДТП

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
© CC0
На Загребском бульваре столкнулись две иномарки. В ДТП погибла пенсионерка

Накануне вечером около 17:05 часов на Загребском бульваре у дома 26 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. Столкнулись, автомобиль «Мерседес» под управлением 20-летнего мужчины и, автомобиль Renault Duster, под управлением 69-летнего пенсионера.
В результате ДТП а автомашине Renault пострадали три человека: две пассажирки 67-ми и 69-ти лет, и сам автовладелец. Как сообщает Управление ГИБДД, старшая из женщин скончалась от полученных травм в карете скорой медицинской помощи.
У другой пассажирки и водителя - травмы средней степени тяжести.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия. 

Источник: Конкретно.ру
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