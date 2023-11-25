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Питерец.ру » Происшествия » В Кировском районе пенсионерка продала квартиру и передала телефонным мошенникам более 7,1 млн рублей

В Кировском районе пенсионерка продала квартиру и передала телефонным мошенникам более 7,1 млн рублей

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Опубликовал: Anton78
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Полиция ищет мошенников, обманувших пенсионерку в Кировском районе Петербурга

24 ноября 2023 года 79-летняя женщина, которая живет по адресу проспект Маршала Жукова, дом 18, обратилась к полицейским Кировского района Петербурга. Пенсионерка рассказала, что в течение периода с 30 сентября по 11 ноября неизвестные люди неоднократно звонили ей, утверждая, что на ее банковском счете происходят мошеннические операции. Чтобы предотвратить эти действия, ей сказали перевести деньги на "безопасный счет".

Поддавшись уговорам, пожилая женщина 14 ноября передала курьеру 7 168 000 рублей, полученных от продажи ее квартиры.

После получения этой информации полиция незамедлительно возбудила уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ, которая относится к мошенничеству.

Сотрудники полиции сейчас активно работают над розыском и задержанием преступников, чтобы привлечь их к ответственности за совершенное преступление.

Мошенничество по телефону стало распространенной проблемой в нашей стране. Преступники используют различные обманные схемы, чтобы обмануть доверчивых людей, особенно пожилого возраста. Они заставляют своих жертв верить, что их финансовая безопасность находится под угрозой, и требуют перевода денег на поддельные счета.

Важно помнить, что банки и правоохранительные органы никогда не будут требовать перевода денег через телефон или передачу наличных через курьера. Если вам поступает подобный звонок, необходимо немедленно сообщить об этом в полицию и не предоставлять никакой личной или финансовой информации. Пенсионерам особенно важно быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников. Рекомендуется всегда проверять информацию, прежде чем принимать какие-либо решения, связанные с финансами.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Кировский район мошенничество пенсионеры
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